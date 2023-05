Chetan Sharma ने किया Sting Operation के बाद अपनी जिंदगी को लेकर ट्वीट

Life has been very tough so far. No hope from your near & dear. Hope Mata Rani bless me..... — Chetan Sharma (@chetans1987) May 17, 2023

IPL धीरे- धीरे अपनी चरम सीमा की और बढ़ता जा रहा है और इसी बीच एक भारतीय टीवी चैनल द्वारा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के पूर्व मुख्य चयनकर्ता Chetan Sharma का स्टिंग ऑपरेशन (Sting Operation) किए जाने के तीन महीने बाद चेतन शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया जिस से कई लोगों का ध्यान फिर एक बार उनकी तरफ आकर्षित हुआ।उस स्टिंग ऑपरेशन में उन्होंने Indian Cricket Team के बारे में कई रहस्य उजागर किए थे और कुछ गोपनीय बातें भी रिपोर्टर को बताईं थी जिसके कारण उन्हें टीम के Chief Selector के पद से इस्तीफा देना पड़ा।उन्होंने ट्वीट किया “Life has been very tough so far. No hope from your near & dear. Hope Mata Rani bless me.....,” "जीवन अब तक बहुत कठिन रहा है। अपने निकट और प्रिय से कोई उम्मीद नहीं। आशा है कि माता रानी मुझे आशीर्वाद दें …..”इस ट्वीट को पढ़ कुछ लोगों ने उनके ट्वीट पर कमेंट किया कि उन्हें वह मिल गया जो वे डिसर्व करते थे, वहीँ, कुछ ने उनके इस बुरे वक़्त में उनके लिए सहानुभूति व्यक्त की।कुछ महीनों पहले एक भारतीय चैनल ने उन पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जहां उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में कई अंदर की बातों का खुलासा किया था। उन बातों में शामिल थी कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन करने के लिए इंजेक्शन लेना और सौरव गांगुली और विराट कोहली के बीच की अनबन।इस स्टिंग ऑपरेशन ने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया था और कुछ ही दिनों बाद चेतन शर्मा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था।चेतन शर्मा एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर भी हैं जिन्होंने भारत के लिए 23 टेस्ट और 65 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय (ODI) खेले हैं।