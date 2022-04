हैदराबाद ने लखनऊ के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी (वीडियो)

मुंबई के डीवाए पाटिल स्टेडियम में के कप्तान केन विलियमसन ने लखनऊ सुपर जाएंट्स के कप्तान केएल राहुल के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया।इस मैच में जेसन होल्डर जो कई साल तक हैदराबाद के लिए खेलते रहे आज लखनऊ सुपर जाएंट्स के साथ अपने आईपीएल करियर की शुरुआत करेंगे।केन विलियमसन अपने मध्य क्रम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। पिच पर मौजूद घास के कारण विलियमसन ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है। के कप्तान लोकेश राहुल भी पहले गेंदबाज़ी करना चाहते थे। उन्होंने जैसन होल्डर को टीम में शामिल करने के लिए दुष्मंत चमीरा को बाहर रखा है।1 केन विलियमसन (कप्तान), 2 अभिषेक शर्मा, 3 राहुल त्रिपाठी, 4 निकोलस पूरन (विकेटकीपर), 5 एडन मारक्रम, 6 अब्दुल समद, 7 रोमारियो शेफ़र्ड , 8 वॉशिंगटन सुंदर, 9 भुवनेश्वर कुमार, 10 उमरान मलिक 11 टी नटराजनलोकेश राहुल (कप्तान), 2 क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), 3 मनीष पांडे, 4 एविन लुईस, 5 दीपक हुड्डा, 6 आयुष बदोनी, 7 क्रुणाल पंड्या, 8 जैसन होल्डर, 9 ऐंड्रयू टाय, 10 रवि बिश्ननोई, 11 आवेश ख़ान