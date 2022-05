सिर्फ 20 लाख रुपए में बैंगलोर को मिले हैं इंदौर में जन्में रजत पाटीदार

ANNOUNCEMENT



We’re glad to welcome back into the RCB camp for the remainder of #IPL2022. He replaces the injured Luvnith Sisodia, who will continue to be in the RCB bio bubble to complete his rehab. #PlayBold #WeAreChallengers #IPL2022 #RCB #RCB pic.twitter.com/2K17iCZIen — (@RCBTweets) April 3, 2022

Rajat Patidar was unbelievable with the bat, scoring an unbeaten hundred, & was our top performer from the first innings of the #LSGvRCB Eliminator.

#TATAIPL | @RCBTweets



Here's a summary of his knock

pic.twitter.com/hV3ea11OEr — IndianPremierLeague (@IPL) May 25, 2022

ने करीब डेढ़ महीने पहले रविवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया था कि टीम ने टाटा इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2022 के बचे हुए मैचों के लिए चोटिल लवनीथ सिसोदिया की जगह को साइन किया है।घरेलू क्रिकेट में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले पाटीदार अब तक 31 टी20 खेल चुके हैं और उनके नाम 7 अर्धशतकों की मदद से 861 रन हैं। मध्यप्रदेश की व्यवसायिक राजधानी इंदौर में जन्में पाटीदार 20 लाख रुपये की कीमत पर आरसीबी में शामिल हुए थे। आईपीएल मेगा नीलामी में अनसोल्ड गए रजत पाटीदार के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वह प्लेऑफ में मैन ऑफ द मैच रहेंगे।दाएं हाथ का ये बल्लेबाज पहले चार बार आरसीबी फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व कर चुका है। पिछले सत्र में भी उनको बल्लेबाजी का मौका मिला था जिसमें उन्होंने 4 मैचों में 71 रन बनाए थे। लिस्ट एकरियर की बात करें तो वह 43 मैचों में 34.07 की औसत से 1397 रन बना चुके हैं।रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के रजत पाटीदार प्लेऑफ़ मैचों में शतक लगाने वाले पहले अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं। यह आईपीएल प्लेऑफ़ मैचों में पांचवां शतक है। रजत पाटीदार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ़ से प्लेऑफ़ में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज़ बन चुके हैं। इससे पहले आरसीबी के लिए प्ले ऑफ़ में सर्वश्रेष्ठ स्कोर क्रिस गेल का 89 था, जो उन्होंने 2011 में मुंबई इंडियंस के ख़िलाफ़ दूसरे क्वालीफ़ायर में बनाया था।पाटीदार आईपीएल में शतक लगाने वाले चौथे अनकैप्ड खिलाड़ी हैं। इसके अलावा वह आईपीएल प्लेऑफ़ में शतक लगाने वाले पहले अनकैप्ड खिलाड़ी भी बन चुके हैं।263.63 - यह पाटीदार की पारी में स्पिनरों के विरुद्ध स्ट्राइक रेट है, जो कि आईपीएल में चौथा सर्वाधिक है। उन्होंने रवि बिश्नोई और क्रुणाल पंड्या की 22 गेंदों पर छह चौकों और चार छक्कों की मदद से 58 रन बनाए।यह आईपीएल 2022 में सातवां शतक था। इससे पहले 2016 में भी सर्वाधिक सात शतक लग चुके हैं।रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पूर्व कप्तान विराट कोहली और विकेटकीपर दिनेश कार्तिक ने बुधवार को लखनऊ सुपरजायंट्स के खिलाफ मिली जीत में शतकीय पारी खेलने के लिये रजत पाटीदार की जमकर तारीफ़ की है।आरसीबी के ट्विटर अकाउंट पर जारी वीडियो में कोहली ने कहा, “यह रजत की दबाव में खेली गयी सबसे अच्छी पारियों में से एक है, जो मैंने देखी है, और मैंने उनकी कई पारियां देखी हैं। इस मुकाबले में इस तरह की बल्लेबाज़ी करना कमाल है। इन पर नज़र रखें।”दूसरी ओर दिनेश कार्तिक ने कहा कि यह एक अनकैप्ड खिलाड़ी द्वारा खेली गयी सबसे अच्छी पारी है। उन्होंने कहा, “यह शायद एक अनकैप्ड प्लेयर की ओर से खेली गयी सबसे अच्छी पारी है। वह बहुत शांत रहते हैं। दरअसल वह बहुत शर्मीले हैं। वह चुपचाप रहते हैं, और आपको लगेगा कि वह आलसी हैं, लेकिन वह ऐसे ही हैं। वह बहुत मेहनती हैं।”अपनी पारी के बारे में बात करते हुए पाटीदार ने कहा, “अपनी टीम के लिये ऐसा प्रदर्शन देकर बहुत अच्छा लग रहा है, खासकर मैच जीतकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं।”