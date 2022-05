लखनऊ ने कोलकाता के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी (वीडियो)

लखनऊ की टीम में तीन बदलाव किए गए हैं। क्रुणाल पंड्या, आयुष भदोनी और दुश्मंता चमीरा नहीं खेलेंगे। उनकी जगह पर मनन वोहरा, के गौतम और एविन लुईस को शामिल किया गया है।



दोनों टीमें इस प्रकार हैं :



लखनऊ: केएल राहुल, क्विटंन डिकॉक, दीपक हूड्डा, एविन लुईस, के गौतम, मनन वोहरा, मार्कस स्टोयनिश, जेसन होल्डर, मोहसिन ख़ान, आवेश ख़ान, रवि बिश्नोई

