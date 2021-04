बरोड़ा टीम ने हुड्डा को कृणाल के साथ हुए झगड़े से किया था निलंबित, आज 20 गेंदो में जड़ दिए 50

प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट में बरोड़ा की टीम के लिए खेलने वाले दीपक हुड्डा को कुछ महीने पहले बेइज्जती झेलनी पड़ी थी। कप्तान क्रुणाल पांड्या से हुई बहस के कारण उनको पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। अब आज उन्होंने अपने बल्ले से उस बेइज्जती का आधा बदला ले लिया है।

बल्लेबाजी क्रम में आज केएल राहुल ने दीपक हुड्डा को निकोलस पूरन से आगे भेजा जिसका पूरा फायदा पंजाब की टीम को मिला। संजू सैमसन गेंदबाज बदलते गए और हुड्डा गेंदबाजों पर प्रहार करते गए।



हुड्डा ने मात्र 28 गेंदो में 64 रन बनाए जिसमें 4 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। हुड्डा की इस पारी के बाद क्रुणाल पांड्या का नाम ट्विटर पर ट्रैंड करने लगा। ट्विटर के ट्रोलर्स ने कहा कि जब मुंबई के गेंदबाज क्रुणाल हुड्डा के सामने होंगे तो दीपक हुड्डा उनका क्या हाल करेंगे।

गौरतलब है कि साल के शुरुआत में हुई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान दीपक हुड्डा और बरोड़ा के कप्तान क्रुणाल पांड्या में बहस बहुत बढ़ गई थी जिसके बाद वह टीम के बायो सेक्योर बबल से बाहर चले गए थे। इसके चलते उनको बरोड़ा क्रिकेट असोसिएशन ने पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया था।







हाल ही में इस पर हुड्डा ने कहा था कि पांड्या ने उनको बरोड़ा के टीम के खिलाड़ियों के सामने गाली गलौच की थी और यह भी कहा था कि उनको कभी भी बरोड़ा की टीम में वापस नहीं खेलने देंगे।