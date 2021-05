Corona का संकट, IPL 2021 टूर्नामेंट सस्पेंड

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बताया कि आईपीएल 2021 को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।

लीग के चेयरमैन बृजेश पटेल ने कहा कि टूर्नामेंट को अनिश्चितकाल के लिये निलंबित कर दिया गया है। हम अगले उपलब्ध समय में इस प्रतियोगिता का आयोजन करने की कोशिश करेंगे लेकिन इस महीने ऐसी संभावना नहीं है।

suspended for this season: Vice-President BCCI Rajeev Shukla to ANI