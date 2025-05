April 2025 was the second warmest April: यूरोप की मौसम एजेंसी कॉपरनिकस (Copernicus) के अनुसार अप्रैल 2025 दुनिया का अब तक का दूसरा सबसे गर्म अप्रैल (warmest April) रहा। साथ ही पिछले 12 महीनों में धरती का औसत तापमान औद्योगिक युग शुरू होने से पहले की तुलना में 1.58 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है। एजेंसी के अनुसार अप्रैल 2025 में दुनिया का औसत सतही वायु तापमान 14.96 डिग्री सेल्सियस रहा, जो 1991-2020 के औसत से 0.60 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। अप्रैल 2025, अप्रैल 2024 से 0.07 डिग्री सेल्सियस ठंडा था लेकिन 2016 के तीसरे सबसे गर्म अप्रैल से 0.07 डिग्री सेल्सियस गर्म था।