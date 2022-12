महंगा पड़ा हिजाब का समर्थन, ईरान में ऑस्कर विजेता फिल्म की अभिनेत्री गिरफ्तार

तारानेह अलीदूस्ती को हिजाब विरोधी प्रदर्शनों का समर्थन करने और प्रदर्शनकारियों के मुख्य नारे के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट करने के बाद गिरफ्तार किया गया।

This photo of her without was published on Nov 9th, with “Woman Life Freedom” slogan written on the paper in Kurdish.#TaranehAlidoosti#ترانه_علیدوستی pic.twitter.com/uz22xxjChn