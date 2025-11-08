गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर को बॉस्टन ग्लोबल फोरम द्वारा 2025 ‘वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवॉर्ड’ से सम्मानित

- अनुराग त्रिपाठी



हाल ही में गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर को बॉस्टन ग्लोबल फोरम द्वारा 2025 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। बोस्टन ग्लोबल फोरम (BGF) और एआई वर्ल्ड सोसाइटी (AIWS) ने गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को वैश्विक शांति स्थापना, मेल-मिलाप और मानवीय नेतृत्व में उनके असाधारण योगदान के लिए 2025 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवॉर्ड से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार समारोह हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों और विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया।

शांति और मेल-मिलाप में वैश्विक नेतृत्व: गुरुदेव को विश्वभर में शांति और मेल-मिलाप के क्षेत्र में उनके नेतृत्व, 180 देशों में उनके मानवीय प्रभाव, और एआई के युग में उनके नैतिक मार्गदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। फोरम ने उन्हें 'निष्पक्ष और निर्मल सेतु-निर्माता' बताया।

उनके शांति प्रयास संवाद से कहीं आगे बढ़े हैं- उन्होंने कई संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में व्यक्तिगत रूप से मध्यस्थता की है, जिनमें शामिल हैं: कोलंबिया, जहां उनके हस्तक्षेप ने सरकार और FARC के बीच 52 साल पुराने सशस्त्र संघर्ष को समाप्त करने में मदद की। इराक, श्रीलंका, म्यांमार और वेनेज़ुएला, जहां उन्होंने विश्वास और करुणा के माध्यम से विरोधी पक्षों को एक मंच पर लाया। कश्मीर, जहां उन्होंने हज़ारों उग्रवादियों को हिंसा त्यागने और समाज में पुनः शामिल होने के लिए प्रेरित किया।

'गुरुदेव का सम्मानित करते हुए हम एक ऐसे आध्यात्मिक प्रकाशपुंज का उत्सव मना रहे हैं जो पूर्व की प्रज्ञा और पश्चिम के नवाचार को जोड़ता है। उनके कार्य ए आई के युग में नैतिक साहस और मानवता का सर्वोत्तम उदाहरण है।' — गुएन आन्ह तुआन, सह-संस्थापक और सीईओ, बॉस्टन ग्लोबल फोरम

व्यावहारिक शांति के दूरदर्शी: बॉस्टन ग्लोबल फोरम ने गुरुदेव की प्रशंसा करते हुए कहा, 'उन्होंने शांति को एक जीवनशैली के रूप में स्थापित किया, न कि केवल एक आदर्श के रूप में।'

आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने सुदर्शन क्रिया (SKY) जैसी तकनीक सिखाईं, जो तनाव कम करती है, आघात को दूर करती हैं, और भावनात्मक संतुलन विकसित करती हैं, जो स्थायी शांति की आधारशिला हैं।

'आपने शांति को एक विचार नहीं, बल्कि करुणा, क्षमा और समझ पर आधारित एक दैनिक अभ्यास के रूप में सिखाया है।' — गवर्नर माइकल डुकाकिस, सह-संस्थापक और अध्यक्ष, बॉस्टन ग्लोबल फोरम।

मानवीय सेवा और वैश्विक प्रभाव-



- 1981 में स्थापित आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने करोड़ों लोगों को तनावमुक्त और करुणामय जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। इसके प्रमुख कार्यों में शामिल हैं: कोलंबिया, इराक, श्रीलंका, वेनेज़ुएला और कश्मीर में शांति वार्ताओं में मध्यस्थता।

- ध्यान और प्राणायाम कार्यक्रमों के माध्यम से 8 लाख से अधिक कैदियों का पुनर्वास।

- 70 से अधिक नदियों और हज़ारों जलस्रोतों का पुनर्जीवन।

- भारत में 1,300 निशुल्क विद्यालयों के माध्यम से 1 लाख से अधिक वंचित बच्चों को शिक्षा और पोषण प्रदान करना।

- वैंकूवर शहर ने 18 अक्टूबर 2025 को 'गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर दिवस' घोषित किया।

इन प्रयासों ने गुरुदेव को अहिंसा, भावनात्मक स्वास्थ्य और अंतर-धार्मिक एकता के विश्व स्तर पर अग्रणी समर्थकों में स्थापित किया है।

भारत के लिए गर्व का क्षण: यह सम्मान भारत की आध्यात्मिक और मानवीय नेतृत्व परंपरा को विश्व के प्रमुख नेताओं और विचारकों की पंक्ति में स्थापित करता है।



गुरुदेव की यह उपलब्धि भारत की 'विश्वगुरु' की भूमिका को पुनः सशक्त बनाती है - यह दिखाते हुए कि प्राचीन भारतीय ज्ञान आज भी वैश्विक नैतिकता और सुशासन का मार्गदर्शन करता है।

गुरुदेव के स्वीकृति भाषण के मुख्य अंश: अपने संबोधन में गुरुदेव ने वैश्विक शासन में आध्यात्मिकता और शांति शिक्षा के समावेश की आवश्यकता पर बल दिया: 'शांति केवल शब्दों से नहीं आती, इसे कर्म में बदलना होगा। हम अक्सर ‘शांति और सुरक्षा’ को एक साथ कहते हैं — परंतु सुरक्षा पर जितना ध्यान है, शांति पर उतना नहीं। शांति स्थापित करना आतिआवश्यक है। आज समाज में फैले अविश्वास और पीड़ा को दूर करने के लिए नैतिक और आध्यात्मिक बल जरूरी है। आइए, हम एक तनावमुक्त, हिंसा-मुक्त विश्व का स्वप्न देखें - जहां शांति, करुणा और सृजनात्मकता फले-फूले।'

बॉस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी के बारे में: गवर्नर माइकल डुकाकिस और गुयेन एन तुआन ने 2012 में बोस्टन ग्लोबल फोरम (BGF) की स्थापना की थी। यह शांति, इनोवेशन और नैतिक शासन को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक है।

बता दें कि पिछले वर्ष यह सम्मान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को यूरोप और विश्वभर में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और प्रयासों के लिए प्रदान किया गया था। इससे पहले यह प्रतिष्ठित पुरस्कार कई प्रसिद्ध विश्व नेताओं को प्रदान किया जा चुका है, जिनमें जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की-मून, जापान के प्रधानमंत्री शिंज़ो आबे, फिनलैंड के राष्ट्रपति साउली निनिस्तो, तथा यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन की जनता शामिल हैं।