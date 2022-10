Seoul Halloween Stampede: दक्षिण कोरिया में दर्दनाक हादसा, सियोल में हैलोवीन फेस्टिवल में भगदड़ से 151 की मौत

खबरों के मुताबिक कोरोना के बाद पहली बार यह हैलोवीन फेस्टिवल आयोजित हो रहा था। नो मास्क हैलोवीन फेस्टिवल में करीब 1 लाख लोग जुटे थे। ऐसा माना जा रहा है कि सियोल के प्रमुख पार्टी स्पॉट हैमिल्टन होटल की ओर जा रहे लोग एक संकरी गली घुस गए। इसी दौरान भीड़ बढ़ने से स्थिति बिगड़ गई और भीड़ में कुचलकर लोग हताहत हो गए।

| Death toll rises to 151 including 19 foreigners from Iran, Uzbekistan, China and Norway, reports Yonhap news agency