मस्क Twitter में बनाएंगे कंटेट मॉडरेशन परिषद, नहीं बदली पॉलिसी

न्यूयॉर्क। के नए मालिक अरबपति कारोबारी ने कहा है कि सोशल मीडिया कंपनी ‘कंटेंट मॉडरेशन’ (ऑनलाइन सामग्री की निगरानी और छंटनी की प्रक्रिया) परिषद का गठन करेगी और परिषद की मंजूरी के बाद ही सामग्री संबंधी या खाता बहाल किए जाने के बारे में कोई फैसला लिया जाएगा।

मस्क ने यह टिप्पणी ट्विटर के अधिग्रहण के लिए 44 अरब अमेरिकी डॉलर का सौदा पूरा होने के एक दिन बाद की है। मस्क ने अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं दी है कि कंटेंट मॉडरेशन परिषद कैसे काम करेगी।

मस्क (51) ने शुक्रवार को ट्वीट किया, 'ट्विटर व्यापक रूप से विविध दृष्टिकोणों के साथ एक ‘कंटेंट मॉडरेशन’ परिषद का गठन करेगा। उस परिषद की बैठक से पहले कंटेट (सामग्री) या अकाउंट बहाल करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा।'

उन्होंने कहा कि साफतौर पर कहूं, तो हमने अभी तक ट्विटर की कंटेंट मॉडरेशन नीति में कोई बदलाव नहीं किया है।



