कनाडा में सख्त कोरोना गाइडलाइंस के खिलाफ प्रदर्शन, घर छोड़कर भागे पीएम

टोरंटो। कनाडा में सख्त के खिलाफ जोरदार हो रहा है। हजारों प्रदर्शनकारियों ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आवास को घेर लिया है। इस बीच ट्रूडो और उनके परिवार के लोग घर छोड़कर किसी गुप्त जगह पर चले गए हैं।

दरअसल, हजारों ट्रक ड्राइवर और अन्य प्रदर्शनकारी राजधानी शहर में इकट्ठा हो गए और पीएम ट्रूडो के आवास को घेर लिया। ट्रक ड्राइवर्स ने अपने करीब 70 किमी लंबे काफिले को 'फ्रीडम कान्वॉइ' नाम दिया। ट्रक ड्राइवर कोरोना वैक्‍सीन को अनिवार्य किए जाने और लॉकडॉउन लगाने के खिलाफ हैं।

प्रदर्शनकारियों ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को निशाना बनाते हुए उनकी तीखी आलोचना की। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने कोविड प्रतिबंधों की तुलना फासीवाद से की और कनाडा के झंडे के साथ नाजी प्रतीक प्रदर्शिति किए।

पुलिस ने सुरक्षा के भारी इंतजाम किए हैं। हिंसा की आशंका को देखते हुए पुलिस हाई अलर्ट पर है। बताया जा रहा है कि संसद के पास करीब 10 हजार प्रदर्शनकारी मौजूद हैं।

कुछ प्रदर्शनकारियों को प्रमुख युद्ध स्मारक पर नाचते हुए देखा गया। कनाडा के टॉप सैन्य जनरल वेन आइरे ने प्रदर्शनकारियों की इस हरकत की निंदा की है।

I am sickened to see protesters dance on the Tomb of the Unknown Soldier and desecrate the National War Memorial. Generations of Canadians have fought and died for our rights, including free speech, but not this. Those involved should hang their heads in shame.