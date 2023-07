PM मोदी का फ्रांस दौरा : भारतीय समुदाय को किया संबोधित, बोले- भारत और फ्रांस की दोस्ती अटूट

Car will run on gas made from plastic waste : इंदौर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) ने पीईटी प्लास्टिक के कचरे से हरित हाइड्रोजन गैस बनाने का आसान और असरदार तरीका खोज निकाला है। रासायनिक प्रक्रिया के जरिए पीईटी प्लास्टिक के 33 किलोग्राम कचरे से एक किलोग्राम शुद्ध हाइड्रोजन गैस बनाई जा सकती है और माना जाता है कि इतना हरित ईंधन हाइड्रोजन से चलने वाली कार को 100 किलोमीटर तक दौड़ाने के लिए काफी है।