मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव:मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे रियल एस्टेट, होटल इंडस्ट्री एवं टूरिज्म सेक्टर के निवेशकों से संवाद

Petrol Diesel Prices: भारतीय सरकारी तेल कंपनियों (Indian government oil companies) ने गुरुवार सुबह देशभर में पेट्रोल और डीजल (petrol and diesel) के खुदरा भावों में बदलाव कर दिया है। आज गुरुवार को यूपी से लेकर बिहार (UP to Bihar) तक कई शहरों में तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड (crude) का भाव 70 डॉलर के पार जाने के बावजूद तेल कंपनियों ने ज्‍यादातर शहरों में तेल की कीमतों को सस्‍ता किया है। इतना ही नहीं दिल्‍ली-मुंबई जैसे देश के चारों महानगरों में तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।