संक्रमण के सबसे गंभीर चरण से बाहर निकले पोप फ्रांसिस, 2 सप्ताह से निमोनिया का हो रहा उपचार

Pope Francis out of the most serious phase: अस्पताल में पिछले करीब 2 सप्ताह से भर्ती पोप फ्रांसिस (Pope Francis) का उपचार कर रहे चिकित्सकों ने कहा है कि वे संक्रमण (infection) के सबसे गंभीर चरण से बाहर निकल गए हैं। हालांकि चिकित्सकों ने उन्हें पूरी तरह से खतरे से बाहर घोषित नहीं किया है।

फ्रांसिस को फेफड़े के संक्रमण के कारण 14 फरवरी को गंभीर हालत में गेमेली अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस बीच पोप फ्रांसिस के ठीक होने के लिए प्रार्थनाओं का सिलसिला जारी है। मेक्सिको सिटी में, फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करने गुरुवार रात को सैकड़ों लोग गिरजाघर में एकत्र हुए। अरसेली गुटियारेज ने कहा कि वे (पोप) परिवार के सदस्य की तरह हैं इसलिए हम उनके लिए बहुत चिंतित हैं।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta