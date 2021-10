महिलाओं पर टि‍प्‍पणी करने की वजह से पुरुषों को जेल हो जाए ये तो सुना था, लेकिन ऐसा करने पर किसी महिला को जेल जाना पड़े ये कम ही होता है। तुर्की में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसकी चर्चा सोशल मीडि‍या में हो रही है।पिनार यिलदिरिम नाम की एक महिला ने ट्वीट किया था, जिसे पुरुषों का अपमान बताया गया। इसके बाद उन्हें जेल की सज़ा सुनाई गई। पिनार यिलदिरिम के ट्वीट को पुरुषों का अपमान मानकर उन्हें जेल की सज़ा सुनाई गई है।34 साल की पिनार यिलदिरिम एक एक्टिविस्ट हैं और एक ट्वीट किया था, जिसे कोर्ट ने पुरुषों का अपमान माना है। उन्‍हें 5 महीने तक जेल में रहने की सज़ा सुनाई गई है।डेली स्‍टार की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की में रहने वाली पिनार यिलदिरिम ने एक ट्वीट किया था, जो पुरुषों के लिए अपमानजनक बताया जा रहा है।जिसके बाद उन्हें जेल जाने का आदेश दे दिया गया है। पिनार यिलदिरिम तुर्की में महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली एक्टिविस्ट हैं और सोशल मीडिया एनफ्लुएंसर भी। ऐसे में उनके एक ट्वीट पर दी गई सज़ा सुर्खियां बन गई है।हालांकि उनका दावा है कि उनके ट्वीट के साथ छेड़छाड़ हुई है। पिनार का कहना है कि उन्होंने ट्वीट किया था – I still like man, जिसे छेड़छाड़ करके कोर्ट में I don’t like man के तौर पर पेश किया गया। इसी ट्वीट को पुरुषों के लिए अपमानजनक बताकर पिनार को सज़ा सुना दी गई। इस सज़ा को लेकर देश की महिलाओं में गुस्सा है। उनका कहना है कि सिर्फ एक ट्वीट के लिए जेल भेजना गलत है।एक्टिविस्ट पिनार ने इस सज़ा के खिलाफ हायर कोर्ट में अपील की है। यहां भी अगर वे हार जाती हैं, तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा।उन्होंने बताया कि नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज को लेकर उन्हें ‘I still like man’ का ट्वीट किया था, जिसे रेडियो एंड टेलीविजन सुप्रीम काउंसिल ने समलैंगिकता को बढ़ावा देने वाला बताया है और उसे मर्दों को नापसंद करने वाले ट्वीट के तौर पर ब्रांड किया गया। पिनार ने साफ किया है कि उन्होंने गे और होमोसेक्सुअलिटी से जुड़े शो देखे हैं, लेकिन पुरुषों को लेकर उनकी सोच ऐसी नहीं है।