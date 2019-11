ना'पाक' हरकत, करतारपुर वीडियो में दिखे खालिस्तानी उग्रवादी

पाकिस्तान सरकार ने इस संबंध में एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। इसी वीडियो में प्रधानमंत्री इमरान खान सिखों के महत्वपूर्ण गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर के महत्व को रेखांकित करते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में सिख श्रद्धालुओं के पाकिस्तान के विभिन्न गुरुद्वारों में मत्था टेकने जाते हुए दिखाया गया है। लेकिन, विवाद तब खड़ा हुआ जब वीडियो में खालिस्तानी नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले, अमरीक सिंह खालसा और मेजर जनरल (बर्खास्त) शाहबेग सिंह को दिखाया गया। तीनों खालिस्तानी नेता 1984 में हुए भारतीय सेना के ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान मारे गए थे।

A video song released by the government welcoming Sikh pilgrims to visit Kartarpur Sahib has created a controversy as it has pictures of three Khalistani separatist leaders, including Jarnail Singh Bhindranwale in the background in one part of the clip #KartarpurCorridor pic.twitter.com/iZGo0MQW1l

खालिस्तान समर्थक नेता भिंडरावाले दमदमी टकसाल नामक धार्मिक संगठन के प्रमुख थे। खालसा एक अन्य खालिस्तानी सिख छात्र नेता थे और उन्होंने ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन का नेतृत्व भी किया, जो अब प्रतिबंधित है। शाहबेग सिंह एक बर्खास्त सेना अधिकारी था और ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भिंडरावाले के साथ वहां मौजूद था।

Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh on Khalistani separatist Jarnail Bhindranwale featured in Pakistan Govt's official video on Kartarpur corridor: All this is what I have been warning about since day one, that Pakistan has a hidden agenda here. pic.twitter.com/xh5v4jsGle