Pahalgam terrorist attack : पाकिस्तान ने भारत के लिए बंद किया एयरस्पेस, कहा- पानी रोका तो युद्ध माना जाएगा

youth was tied to a pole and beaten : उत्तरप्रदेश के जौनपुर (Jaunpur) जिले स्थित मुंगरा बादशाहपुर (Mungra Badshahpur) में खाकी वर्दी पहने थाना प्रभारी विनोद मिश्रा (Vinod Mishra) का अमानवीय रूप सामने आया है। आजकल सोशल मीडिया (social media) पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें थाना प्रभारी एक युवक को खंभे से बांधकर बेरहमी से पट्टे से पीटते नजर आ रहे हैं।