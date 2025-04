Pahalgam Attack: भारत से तनाव के बीच नवाज शरीफ ने छोटे भाई शाहबाज शरीफ को क्या दी नसीहत

Russia declares ceasefire in Ukraine from May 8 to 10: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) के कार्यालय क्रेमलिन ने यूक्रेन में 8 से 10 मई तक पूर्ण युद्धविराम (ceasefire) की सोमवार को घोषणा की। रूस ने द्वितीय विश्वयुद्ध में नाजी जर्मनी पर जीत के अवसर पर आयोजित विजय दिवस के उपलक्ष्य में यह घोषणा की है। यह युद्धविराम आठ मई की मध्यरात्रि से शुरू होगा और 10 मई तक चलेगा। क्रेमलिन ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 9 मई को विजय दिवस के लिए मानवीय आधार पर शत्रुतापूर्ण कार्रवाई को पूरी तरह से रोकने का आदेश दिया है।