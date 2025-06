न्यूयॉर्क में मेयर पद का चुनाव, हिंदुओं ने कुओमो के समर्थन में बैनर लहराया

mayoral election in new york: अमेरिका के न्यूयॉर्क में मेयर पद के चुनाव (Mayoral election in New York) के बीच हिंदू अमेरिकी समुदाय के सदस्यों ने उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो का समर्थन करते हुए शहर में बैनर लहराया और मतदाताओं से चुनावी दौड़ में अनुभवी, समावेशी नेतृत्व को चुनने की अपील की। 'कुओमो को हिंदुओं का समर्थन: न्यूयॉर्क एकजुट हो, नफरत दूर करें' लिखे बैनर मैनहट्टन, क्वींस और ब्रुकलिन के प्रमुख इलाकों में लहराए गए।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में देखा जा रहा है जब प्राइमरी चुनाव में 3 बार के न्यूयॉर्क गवर्नर कुओमो और असेंबली सदस्य जोहरान ममदानी के बीच मुकाबला है। प्रारंभिक मतदान शनिवार को शुरू होगा और प्राइमरी चुनाव 24 जून को निर्धारित है।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta