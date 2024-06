काम आया पाई-पाई बचाया पैसा, 46 साल के भारतीय इलेक्ट्रिशियन ने निवेश में जीते 2 करोड़ रुपए, जानिए कैसे

Cyber Fraud in the Name of Anant Ambani : अनंत अंबानी इन दिनों अपनी शादी और वंतारा जंगल सिटी के लिए चर्चा में हैं। लेकिन हाल ही में सायबर ठग उनका नाम फ्रॉड करने के लिए भी इस्‍तेमाल कर रहे हैं। अनंत के नाम से एक इंटरव्‍यू प्रसारित कर के लाखों रुपए कमाने का दावा किया जा रहा है।