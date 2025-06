ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को निकाल रहा है भारत, ईरान स्थित दूतावास ने दी जानकारी

How to stop the cyber security warning when call: क्या आप भी उस रोज़मर्रा की साइबर फ्रॉड जागरूकता कॉलर ट्यून (Cyber Fraud Awareness Caller Tune) से ऊब चुके हैं? दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications) द्वारा शुरू की गई यह ट्यून, साइबर अपराधों (Cyber Crime) के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन कई बार जब आप किसी को अर्जेंट कॉल कर रहे हों तो लगातार इसे सुनते रहना झुंझलाहट पैदा कर सकता है। अगर आप भी इस स्थिति से दो-चार होते हैं और इसे स्किप करने का तरीका ढूंढ रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए ही है!