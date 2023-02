दुबई। पाकिस्तान के पूर्व राष्‍ट्र‍पति परवेज मुशर्रफ का रविवार को निधन हो गया। 79 वर्षीय मुशर्रफ लंबे समय से बीमार थे और दुबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था।

पाकिस्तान के सेना प्रमुख रह चुके मुशर्रफ ने साल 1999 में नवाज़ शरीफ की सरकार का तख्ता पलट कर पाकिस्तान की बागडोर संभाली थी। वे 20 जून, 2001 से 18 अगस्त 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे।

Former President of Pakistan, General Pervez Musharraf (Retd) passes away after a prolonged illness, at a hospital in Dubai: Pakistan's Geo News pic.twitter.com/W1fGRVb6xZ