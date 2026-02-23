Donald Trump की धमकियों के बीच ईरानियों के फोन पर आया रहस्यमयी SMS
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सोमवार को ईरान में हजारों लोगों के मोबाइल फोन पर एक रहस्यमयी एसएमएस (SMS) अलर्ट प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा था: "अमेरिकी राष्ट्रपति एक्शन लेने वाले (Man of Action) व्यक्ति हैं। बस इंतज़ार करें और देखें।"
ईरानी सरकारी मीडिया के हवाले से 'ईरान इंटरनेशनल' न्यूज़ एजेंसी ने इस घटना की जानकारी दी है। यह चौंकाने वाला अलर्ट ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान सरकार पर अपने जुबानी हमले तेज कर दिए हैं।
मीडिल ईस्ट में युद्ध की सुगबुगाहट?
यह घटना केवल संदेशों तक सीमित नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप की बयानबाजी के साथ-साथ अमेरिका ने मध्य पूर्व (Middle East) में अपने सैन्य बेड़ों (Armadas) का जमावड़ा बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि अमेरिका किसी भी संभावित सैन्य हमले के लिए अपनी तैयारी पुख्ता कर रहा है।
ईरान में व्यापक स्तर पर भेजे गए इस संदेश ने नागरिकों के बीच हड़कंप मचा दिया है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इन संदेशों के पीछे किसी हैकिंग ग्रुप का हाथ है या यह अमेरिका की 'साइकोलॉजिकल वॉरफेयर' (मनोवैज्ञानिक युद्ध) रणनीति का हिस्सा है।