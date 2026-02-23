326 दिन का हाईटेक ऑपरेशन : FPV ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी और UAV की मदद से 7 खूंखार आतंकी ढेर



सेना का कहना था कि व्हाइट नाइट कोर के सैनिक, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के समन्वय में, नागरिक और सैन्य खुफिया एजेंसियों द्वारा स्थापित एक सुव्यवस्थित खुफिया ग्रिड के आधार पर काम करते हैं। बलों ने इन दिनों के दौरान, कठिन पहाड़ी इलाकों में ठंडी, गीली और जमा देने वाली परिस्थितियों में आतंकवादियों पर नजर रखी, जिससे अंततः सभी सात आतंकवादियों को खत्म करने से पहले कई संपर्क हुए।

पोस्ट के अनुसार, आपरेशन में सहायता के लिए एफपीवी ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी, आरपीए, यूएवी और संचार प्रणालियों सहित उन्नत तकनीक का लगातार और भरपूर लाभ उठाया गया। सेना ने कहा कि सैफुल्ला और उसके सहयोगियों के खात्मे से क्षेत्र में सक्रिय आतंकी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। जबकि सेना कहती थी कि यह सफलता बलों और खुफिया एजेंसियों के दृढ़ संकल्प, साहस और वीरता को दर्शाती है। कोर ने अपने संदेश में कहा कि हम सेवा करते हैं, हम रक्षा करते हैं। यह जारी रहेगा। Edited by : Sudhir Sharma