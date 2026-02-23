मेक्सिको में ड्रग माफिया ‘एल मेंचो’ ढेर: मिलिट्री ऑपरेशन के बाद हिंसा, भारत ने जारी की एडवाइजरी

मेक्सिको में सेना ने जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल (CJNG) के कुख्यात सरगना ‘एल मेंचो’ को मिलिट्री ऑपरेशन में मार गिराया। अमेरिका की इंटेलिजेंस सपोर्ट से हुए ऑपरेशन के बाद कई शहरों में हिंसा भड़क गई। भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है।

मेक्सिको की सेना ने ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल (CJNG) के पावरफुल लीडर 'एल मेंचो' के नाम से मशहूर नेमेसियो रूबेन ओसेगुएरा सर्वेंटेस को ढेर कर दिया।

अमेरिका की मदद से मारा गया एल मेंचो

व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर कहा, अमेरिका ने मेक्सिको सरकार को इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया ताकि वे जलिस्को, मेक्सिको के तलपालपा में एक ऑपरेशन में मदद कर सकें, जिसमें नेमेसियो ‘एल मेंचो’ ओसेगुएरा सर्वेंटेस, जो एक बदनाम ड्रग लॉर्ड और जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल का लीडर था, खत्म हो गया। ‘एल मेंचो’ हमारे देश में फेंटानिल के टॉप ट्रैफिकर्स में से एक होने के कारण मैक्सिकन और यूनाइटेड स्टेट्स सरकार का टॉप टारगेट था। पिछले साल, प्रेसिडेंट ट्रंप ने सही ही जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशन बताया था — क्योंकि यह असल में यही है। इस ऑपरेशन में, कार्टेल के 3 और मेंबर मारे गए, 3 घायल हुए और 2 को गिरफ्तार किया गया।

उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत साफ कहा है — अमेरिका यह पक्का करेगा कि हमारे देश में जानलेवा ड्रग्स भेजने वाले नार्कोटेररिस्ट को उस इंसाफ का सामना करना पड़े जिसके वे लंबे समय से हकदार हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन मैक्सिकन मिलिट्री की भी तारीफ करता है और इस ऑपरेशन को उनके सहयोग और सफल तरीके से पूरा करने के लिए उन्हें धन्यवाद देता है।

The United States provided intelligence support to the Mexican government in order to assist with an operation in Talpalpa, Jalisco, Mexico, in which Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes, an infamous drug lord and leader within the Jalisco New Generation Cartel, was eliminated.… https://t.co/iKxsAMmnLN — Karoline Leavitt (@PressSec) February 23, 2026

मेक्सिको में भारतीय दूतावास की तरफ से एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, मेक्सिको में सिक्योरिटी ऑपरेशन चल रहे हैं और उससे जुड़ी सड़कें जाम हैं और क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है। जलिस्को स्टेट (प्यूर्टो वालार्टा, चपाला और ग्वाडलहारा के इलाके), तमाउलिपास स्टेट (रेनोसा और दूसरी म्युनिसिपैलिटी के इलाके), मिचोआकन स्टेट, गुएरेरो स्टेट और न्यूवो लियोन स्टेट के इलाकों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक वहीं रहना चाहिए।

Dear all Indian nationals in Mexico:



There are ongoing security operations and related road blockages and criminal activity, Indian nationals in Jalisco State (areas of Puerto Vallarta, Chapala, and Guadalajara), Tamaulipas State (areas of Reynosa and other municipalities),… — India in México (@IndEmbMexico) February 22, 2026

भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों की मदद के लिए हेल्प लाइन नंबर भी जारी किया है। मेक्सिको में रह रहे भारतीय नागरिक +52 55 4847 7539 इस नंबर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

भारतीयों के लिए एडवाइजरी