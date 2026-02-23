भारत में एक पुरानी कहावत रही है... जल पियो छानकर और गुरू बनाओ जानकर। लेकिन भारत में पानी छानकर पीना ही काफी नहीं है, यहां की भूमि में इतना जहर मिल चुका है कि जल भी प्रदूषित हो चुका है। हाल ही में इंदौर में दूषित पानी से हुई 30 से ज्‍यादा मौतें इस बात की गवाही दे रही है। देशभर की बात करें तो हर साल खराब या दूषित पानी की वजह से 2 लाख मौतें होती हैं। देश के 34 राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पानी की गुणवत्‍ता की जो हकीकत सामने आ रही है, वो भयावह है। भारत में लोग साफ दिखने या उसमें से दुर्गंध नहीं आने पर पानी को साफ मानकर पी लेते हैं।