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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :नई दिल्ली , मंगलवार, 2 जून 2026 (08:31 IST)

अगले 2 दिन में केरल पहुंचेगा मानसून; सुप्रीम कोर्ट को मिलेंगे 5 नए जज, रूस का बड़ा फैसला

top news 2 june
Top News 2 June : दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 से 3 दिन में केरल पहुंचेगा। CJI सूर्यकांत आज 5 जजों को शपथ दिलाएंगे। ट्रंप ने इजराइली सेना के लेबनान से लौटने का वादा किया। उन्होंने कहा कि हार्मूज स्ट्रेट अगले सप्ताह खुल जाएगा। रूस ने विमान ईंधन निर्यात पर लगाई रोक। 2 जून की बड़ी खबरें : 

अगले 2-3 दिनों में केरल पहुंचेगा मानसून

दक्षिण-पश्चिम मानसून अगले दो से तीन दिनों में केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में प्रवेश कर जाएगा। वैसे मानसून के केरल पहुंचने की सामान्य तारीख 1 जून है, लेकिन इस बार अल नीनो के प्रभाव से इसमें देरी हुई है।
 

सुप्रीम कोर्ट को आज मिलेंगे 5 नए जज

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत आज सुप्रीम कोर्ट परिसर 5 नए जजों को शपथ दिलाएंगे। इन नियुक्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या बढ़कर 37 हो जाएगी। अब केवल 1 जज का पद खाली है। 
 

लेबनान से लौटेगी इजरायली सेना

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उनकी पहल के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों ने गोलीबारी रोकने पर सहमति जताई है। लेबनान में बेरूत की ओर बढ़ रही इजराइली सेना को भी वापस बुला लिया गया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान से बातचीत जारी है। ALSO READ: 'तुम बिल्कुल पागल हो, मेरी वजह से जेल से बचे हो...' लेबनान हमले पर भड़के ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन पर लगाई फटकार
 

अगले सप्ताह खुलेगा होर्मुज

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि ईरान के साथ युद्धविराम बढ़ाने और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने का समझौता अगले हफ्ते के भीतर हो सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ शांति समझौता सैन्य जीत से भी बेहतर हो सकता है।
 

रूस ने विमान ईंधन निर्यात पर लगाई रोक

रूस ने विमान ईंधन यानी एविएशन फ्यूल के निर्यात पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यह पाबंदी 30 नवंबर तक लागू रहेगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले का एकमात्र मकसद घरेलू बाजार में स्थिरता बनाए रखना है।
edited by : Nrapendra Gupta 
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