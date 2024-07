ट्रंप की उम्मीदवारी को लेकर मस्क और विनोद खोसला में जुबानी जंग

Donald Trump Elon Musk and Vinod Khosla engage in a war of words over Trump's candidacy : अमेरिका में नवंबर में प्रस्तावित राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदवारी को लेकर अरबपति टेक कारोबारी एलन मस्क और भारतीय-अमेरिकी उद्यम पूंजीपति विनोद खोसला के बीच जुबानी जंग छिड़ गई।

सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में खोसला ने ट्रंप को एक ऐसा रिपब्लिकन नेता करार दिया, जिसमें कोई कोई नैतिकता नहीं है, जो झूठ बोलता है, धोखा देता है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म, अपमान करता है और उनके जैसे प्रवासियों से नफरत करता है। खोसला ने कहा कि उनके लिए ट्रंप जैसे व्यक्ति का समर्थन करना बहुत मुश्किल है।

भारतीय-अमेरिकी उद्यम पूंजीपति ने सवाल किया, वह मेरे करों में कटौती कर सकते हैं या कुछ विनियमन में राहत दे सकते हैं, लेकिन यह उनके व्यक्तिगत मूल्यों में व्याप्त भ्रष्टता को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं हो सकता। क्या आप एक ऐसा राष्ट्रपति चाहते हैं, जो अपने पहले वर्ष में जलवायु प्रगति को एक दशक पीछे धकेल दे? क्या आप अपने बच्चों को अच्छे मूल्य सिखाते समय उदाहरण के रूप में उन्हें पेश करना चाहते हैं?

खोसला के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए मस्क ने कहा, ट्रंप आपसे नफरत नहीं करते हैं। अलबत्ता, वह आपको पसंद करते हैं। उनसे मिलिए और अपने बारे में उनके विचार जानिए। टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ मस्क ने स्पष्ट किया कि वह यह नहीं कह रहे हैं कि ट्रंप में कोई कमी नहीं है, लेकिन एक ऐसा प्रशासन होना चाहिए, जिसके योग्य एवं गुणवत्तापूर्ण होने और अत्यधिक सरकारी नियंत्रण के मुकाबले व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की संभावना ज्यादा हो।

मस्क ने कहा, आपने कितनी बार मीडिया में ऐसा कुछ पढ़ा है, जिससे आपको असलियत पता चलती हो, लेकिन उन्होंने जो छापा वह पूरी तरह से झूठ था? खैर, राजनीति में तो हालत और भी बुरी है, यह एक खूनी खेल है... कई साल पहले, वह डेमोक्रेटिक पार्टी थी, लेकिन अब पेंडुलम रिपब्लिकन पार्टी की ओर मुड़ गया है।

जवाब में खोसला ने कहा कि वह मीडिया पर भरोसा न करने के अलावा योग्य एवं गुणवत्तापूर्ण प्रशासन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा दिए जाने की बात से सहमत हैं। उन्होंने कहा, लेकिन जलवायु परिवर्तन को भूल जाएं और ड्रिल बेबी ड्रिल? (ईंधन का दोहन जारी रखें)। एमएजीए (अमेरिका को फिर से महान बनाने) पर ध्यान दें और नाटो को त्याग दें, नैतिक अधिकार को त्याग दें? मैं सामाजिक रूप से उदारवादी रिपब्लिकन था, लेकिन जलवायु परिवर्तन ने मेरा रुझान बदल दिया।

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रति समर्थन जारी रखते हुए मस्क ने कहा कि सभ्यता को कुछ समय के लिए तेल और गैस की जरूरत होती है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें उस उद्योग को बदनाम करना चाहिए, जो मानवता के लिए आवश्यक है। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं, स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन और खपत बहुत तेजी से बढ़ रही है और हाइड्रोकार्बन ईंधन के इस्तेमाल से ज्यादा होने की ओर अग्रसर है। ट्रंप चाहे कुछ भी करें, यह होगा।

उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) को लेकर मस्क ने सवाल किया, अमेरिकी करदाता यूरोप की रक्षा के लिए भुगतान क्यों कर रहे हैं, जबकि यूरोप खुद ऐसा करने में पूरी तरह से सक्षम है। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour