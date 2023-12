आखिर क्या है दाऊद इब्राहिम की मौत का सच?

After all what is the truth of Dawood Ibrahim's death : एक रिपोर्ट में खुफिया सूत्रों के हवाले से दाऊद के जहर देने की खबरों को नकार दिया गया है। इसके अलावा न्यूज-18 की रिपोर्ट के अनुसार दाऊद के करीबी छोटा शकील ने पुष्टि की है कि डॉन जिंदा और पूरी तरह स्वस्थ है।





हालांकि दाऊद इब्राहिम की मौत को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। भारत ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड दाऊद को मोस्ट वॉन्टेड आतंकी घोषित कर रखा है। इसके बावजूद पाकिस्तान की सरकार लगातार दाऊद के अपने देश में होने की खबरों को खारिज करती रहती है।

रिपोर्ट के मुताबिक छोटा शकील ने कहा, दाऊद जिंदा और स्वस्थ है। मैं भी इस फेक न्यूज को देखकर पूरी तरह शॉक में आ गया था। 17 दिसंबर को सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी अफवाहें तेज हो गई थीं।





क्या उड़ी थी खबर : पाकिस्तानी यूट्यूबर ने रविवार की देर रात सोशल मीडिया के कुछ पोस्ट का हवाला देते हुए दाऊद को जहर देने और अस्पताल में भर्ती होने का अनुमान लगाया था। इसके अलावा पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड को कम कर दिया गया, जिसे दाऊद से ही जोड़ा गया। हालांकि माना जा रहा है कि इमरान खान की तहरीक ए इंसाफ पार्टी की वर्चुअल मीटिंग को रोकने के लिए ऐसा किया गया।





फर्जी पोस्ट हुआ वायरल : सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम अनवर उल हक काकड़ के एक पोस्ट के हवाले से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम को मानवता का मसीहा बताया है। इसके साथ ही इस पोस्ट में दाऊद की जहर से मौत होने की बात भी कही गई है। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। हालांकि यह सामने आया कि यह फर्जी अकाउंट है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के आधिकारिक अकाउंट से ऐसा कोई पोस्ट नहीं किया गया है। (एजेंसियां)

Edited By : Chetan Gour