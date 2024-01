Nitish Kumar said that I did not like India alliance : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने बुधवार को पटना में कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) का यह दावा 'बेतुका' है कि राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण कांग्रेस के दबाव में किया गया था। विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' को छोड़ने और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में लौटने के 3 दिन बाद संवाददाताओं से बातचीत में जनता दल यूनाइटेड (JD-U) अध्यक्ष ने यह भी दावा किया कि विपक्षी गठबंधन को दिया गया नाम उन्हें पसंद नहीं था।