Wild life: जंगल के इन जानवरों को देखकर शेर और चीते के भी पसीने छूट जाते हैं, कोई नहीं रहता सामने

When commission was not received, the road was dug : शाहजहांपुर जिले में एक ठेकेदार से कमीशन नहीं मिलने पर कटरा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक वीर विक्रम सिंह के कथित प्रतिनिधि द्वारा सड़क को आधा किलोमीटर तक खुदवा देने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।