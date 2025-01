संस्कृत से की पढ़ाई, उर्दू में की शायरी, अब होंगे पद्मश्री से सम्मानित, जानिए ब्राह्मण से बने शीन काफ निजाम का सफर

How to do meditation before sleeping : आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सही से सो पाना भी एक चुनौती बन चुका है। देर रात तक मोबाइल स्क्रॉल करना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और स्ट्रेस की वजह से बहुत से लोग नींद न आने की समस्या (इंसोम्निया) से जूझ रहे हैं।