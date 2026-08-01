ड्रिंक एंड ड्राइव पर ये कैसी सख्ती, पीने वालों पर पीकर कार्रवाई कर रही पुलिस, इंदौर- राऊ मार्ग पर पुलिस के खिलाफ कई शिकायतें
- कार्रवाई के दौरान बैज नहीं लगाते पुलिसकर्मी, धमकी देते, वीडियो बनाते है
- शुक्रवार रात परिवार के साथ जा रहे वाहन चालकों को किया परेशान
- पहले भी मिलती रही हैं शिकायतें, आला अधिकारी क्यों नहीं लेते संज्ञान?
पुलिस खुद पीए हुए लगती है : शुक्रवार की रात को ही इस रूट पर पुलिस को लेकर कुछ ऐसी ही बातें सामने आई हैं। लोगों का कहना है कि रात करीब 11: 30 से लेकर 12 बजे की बीच पुलिस ने कई वाहन चालकों को रोका। उन्होंने बताया कि कुछ पुलिसकर्मियों ने धमकी दी। उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मी खुद ही पीए हुए लग रहे थे, ऐसे में उन्हें वाहन चालक भी पीए हुए लग रहे थे, जबकि उन्होंने किसी तरह का नशा नहीं किया था। उन्होंने बताया कि नहीं पीने वालों को और परिवार के साथ सैर सपाटे पर निकले या डिनर कर के आ रहे परिवारों को भी परेशान किया जा रहा है।
धमकीभरे लहजे में कार्रवाई : एक परिचित ने वेबदुनिया को बताया कि वे इंदौर से राऊ जा रहे थे, रास्ते में पुलिस ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ चेकिंग कर रही थी, उन्हें भी रोका गया, जब वे नीचे उतरकर जांच के लिए पहुंचे तो पुलिसकर्मी खुद नशे में प्रतीत हो रहा था। उनके बात करने के तरीके और धमकीभरे लहजे से मुझे तो वे पिए हुए लग रहे थे, उन्होंने बताया कि कई लोग मेरे पहचान के यहां से गुजरे थे, जिन्हें रोका गया और जबरन धमकी और चेतावनी वाले लहजे में बात की गई।
ऑन-स्पॉट "सेटिंग" के आरोप : इंदौर पुलिस द्वारा ड्रिंक एंड ड्राइव (नशे में गाड़ी चलाना) चेकिंग के दौरान अवैध वसूली के आरोपों की घटनाएं और शिकायतें समय-समय पर सोशल मीडिया और स्थानीय समाचारों के माध्यम से सामने आती रही हैं। ऐसे मामलों में वाहन चालकों और पुलिसकर्मियों के बीच विवाद के वीडियो भी अक्सर वायरल होते हैं, जिनमें ऑन-स्पॉट "सेटिंग" या पैसे के लेनदेन के आरोप लगाए जाते हैं। हालांकि, आधिकारिक तौर पर पुलिस इन अभियानों को सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई "वैधानिक चालानी कार्रवाई" बताती है। लेकिन इसकी आड में कई ऐसे लोग भी परेशान हो रहे हैं, जिनका नशे से कोई लेना-देना नहीं है।
मीटिंग में हूं, बाद में कॉल करता हूं : बता दें कि इंदौर- राऊ मार्ग पर कुछ स्थानों पर कुछ पुलिसकर्मी आए दिन ड्रिंक एंड ड्राइव के नाम पर वसूली करते हैं। पहले भी कई लोगों ने इसे लेकर शिकायतें की थी। इस बारे में चर्चा करने के लिए वेबदुनिया ने राऊ टीआई राजपाल सिंह राठौर को दो बार कॉल किया, उन्होंने मीटिंग में होने की बात कहकर बाद में बात करने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने हमसे संपर्क नहीं किया।