इंदौर में रह रहे पाकिस्‍तानी पति ने की दूसरी सगाई, कराची में रह रही पत्‍नी ने इंदौर में की शिकायत, क्‍या है पूरा मामला

इंदौर में रह रहे एक पाकिस्‍तानी युवक ने दिल्‍ली में सगाई कर ली जबकि वो पहले से शादीशुदा था। उसने पाकिस्‍तान के कराची में एक लड़की से शादी की थी। शादी के बाद वो अपनी पाकिस्‍तानी पत्‍नी को भारत लेकर आया, लेकिन उसे वापस पाकिस्‍तान भेज दिया। पति का नाम विक्रम कुमार नागदेव है और उसने 2020 में पाकिस्‍तान की निकिता से कराची में शादी की थी।विक्रम भारत में लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहा है। भारत में रहने के दौरान ही उसने अब दिल्ली में एक दूसरी लड़की से सगाई कर ली। बता दें कि यह पारिवारिक विवाद समाज की पंचायत तक पहुंचा है। वह 12 साल से इंदौर में रह रहा है। इंदौर सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोडवानी ने इस मामले की शिकायत कलेक्‍टर को की है।शिकायत के मुताबिक जब पाकिस्तान में रह रही निकिता को विक्रम की दूसरी सगाई के बारे में पता चला, तब उसने इंदौर में समाज की पंचायत से शादी रोकने की गुहार लगाई। पंचायत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इंदौर कलेक्टर को पत्र लिखकर युवक को देश से निकाला (Deport to Pakistan) देने की मांग की।कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि किशोर कोडवानी ने कलेक्टर कार्यालय में शिकायत की थी, जिसकी जांच के लिए एडीएम को निर्देशित किया गया है। जैसे ही रिपोर्ट मिलती है, वैसे ही कार्रवाई की जाएगी।किशोर कोडवानी ने बताया कि युवक सिंधी परिवार से आता है। वह लॉन्ग टर्म वीजा (Pakistani Citizen Visa for India) पर भारत आया था और इंदौर में रहने लगा। वो यहां व्यापार भी करता है। उसने प्रॉपर्टी भी खरीदी है और अपनी पत्नी को इंदौर भी लाया था। हालांकि, अभी उसकी पत्नी पाकिस्तान में है। पत्नी को जब दिल्‍ली की दूसरी लडकी से उसकी सगाई के बारे में पता चला तो उसने किशोर कोडवानी से मदद मांगी। इसके बाद उन्होंने कलेक्टर को इसकी जानकारी दी।बता दें कि जैसे ही निकिता को अपने पति की शादी के बारे में जानकारी मिली, वो शिकायत करने के लिए भारत आने वाली थी। भारत आने का वीजा और टिकट करा लिया। लेकिन इसी बीच दोनों देशों में तनाव शुरू हो गया। ऐसे में वो नहीं आ सकीं। अब वह मदद मांग रही है। उसने बताया कि दोनों ने पाकिस्तान में शादी की है। शादी के फोटो और वहां की नागरिकता भी दिखाई है कि वो दोनों पाकिस्तान के ही रहने वाले हैं।पूरा मामला सामने आने के बाद निकिता ने समाज की पंचायत से शादी रुकवाने की गुहार लगाई है और वाट्सअप पर शिकायत भेजी है। पंच किशोर कोडवानी ने बताया कि हमने प्रशासन से विक्रम को फिर पाकिस्तान भेजने की मांग की है। उसने भारत सरकार की अनुमति के बगैर इंदौर में संपत्ति भी खरीदी है। निकिता ने पंचायत को विवाह के प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ भी भेजे है। इसके अलावा देश में युवक द्वारा खरीदी गई संपत्ति की जांच करने की भी मांग की है।Edited By: Navin Rangiyal