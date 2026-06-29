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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated : सोमवार, 29 जून 2026 (12:29 IST)

इंदौर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष का भाई बादशाह मिमरोट गिरफ्तार, कांग्रेस प्रदर्शन में पुलिस को अपशब्द कहने का आरोप

badshah mimrot
नगर निगम नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस पार्षद सोनिला मिमरोट के भाई बादशाह मिमरोट को रविवार देर रात पंढरीनाथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस बादशाह को शांति भंग करने की आशंका के चलते जेल भेजने की तैयारी में है। थाना प्रभारी सतीश पटेल ने बादशाह की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा पिछले दिनों कांग्रेस नेताओं ने एक प्रदर्शन किया था। इस दौरान महिला नेत्री ने पुलिस अधिकारियों को सार्वजनिक रूप से अपशब्द कहे। इस मामले में बादशाह को भी आरोपित बनाया गया है।

डीसीपी सुनील मेहता ने टीम भेजकर बादशाह को गिरफ्तार कर लिया। जिस केस में बादशाह को पकड़ा गया है, उसमें जमानती धाराओं में केस दर्ज है। वह बाहर न आ सके इसलिए पुलिस ने उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी कर दी है। सोमवार को उसे एसीपी कोर्ट में पेश किया जाएगा।

बादशाह की बहन सोनिला मिमरोट भाटिया वार्ड 45 से पार्षद है। सोनिला हाल ही में नेता प्रतिपक्ष बनी हैं। आज उनका पदभार ग्रहण है। बादशाह इसकी तैयारियों में लगा था। इसी बीच पुलिस पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर‍ लिया।
Edited By: Naveen R Rangiyal
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