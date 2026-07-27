  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. Indore Municipal Corporation will investigate its own drunk drivers
Published By नवीन रांगियाल
Last Updated : Monday, 27 July 2026 (14:33 IST)

अपने शराबी ड्राइवरों की इंदौर नगर निगम खुद करेगा जांच, 60 ब्रेथ एनालाइजर खरीदे, आदेश के बाद चालकों में हड़कंप

नगर निगम वाहन चालकों की आए दिन मिलती हैं कईं शिकायतें

indore IMC
Published By: नवीन रांगियाल
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (14:33 IST)
google-news
शहर की सड़कों पर बेलगाम दौड़ने वाले और नशे की हालत में वाहन चलाने वाले निगम ड्राइवरों पर अब नगर निगम का शिकंजा कसने लगा है। आए दिन मिल रही गंभीर शिकायतों के बाद, निगम प्रशासन ने खुद अपने ड्राइवरों की जांच करने का कड़ा फैसला लिया है। इसके तहत 60 नए ब्रेथ एनालाइजर खरीदे गए हैं, जिनकी मदद से औचक निरीक्षण कर शराब पीने वाले ड्राइवरों की तुरंत पहचान की जाएगी। जनता की सुरक्षा को ताक पर रखकर लापरवाही बरतने वालों पर इस सख्ती से निगम महकमे में हड़कंप मच गया है।

नगर निगम (Municipal council) की हल्ला गाडिय़ों (Noisy vehicles) से लेकर कई बड़ी गाडिय़ों के वाहन चालकों (Vehicle drivers) पर शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप लगते रहे हैं। इसी के चलते अब निगम कमिश्नर के निर्देश पर हर झोन और जीटीएस पर हल्ला गाडिय़ों से लेकर कई वाहनों के ड्राइवरों की जांच ब्रिथ एनालाइजर के माध्यम से की जाएगी और एक अलग से टीम भी रहेगी, जो अलग-अलग स्थानों पर जाकर सडक़ों पर ही निगम वाहन रोककर उनके चालकों की जांच करेगी।

नगर निगम के पास करीब 1200 से ज्यादा छोटे-बड़े वाहन हैं और इनमें सर्वाधिक वाहन स्वास्थ्य विभाग के हैं, जो डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन से लेकर वार्डों में कचरा उठाने के कार्यों में लगाए जाते हैं। इसके अलावा शहरभर में बने कचरा ट्रांसफर स्टेशनों पर भी बड़े वाहन तैनात रहते हैं, जो स्टेशनों से कचरा भरकर देवगुराडिय़ा ट्रेंचिंग ग्राउंड ले जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से नगर निगम के अधिकारियों को शिकायतें मिल रही थीं कि कई निगम वाहनों के ड्राइवर शराब पीकर वाहन चला रहे हैं।

इन आरोपों के चलते अब निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल के निर्देश पर नगर निगम ने 60 से ज्यादा ब्रिथ एनालाइजर खरीदे हैं। इनकी मदद से शराबी वाहन चालकों को पकड़ा जा सकेगा। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक इनमें से अधिकांश ब्रिथ एनालाइजर झोनलों पर तैनात वाहन प्रभारियों और जीटीएस पर तैनात अधिकारियों को दिए गए हैं। हर रोज सुबह वाहन लेकर निकलने के दौरान चालकों की जांच की जाएगी, ताकि पता लग सके कि वे शराब पीकर तो नहीं आए हैं। इसके अलावा एक टीम बनाई गई है, जो शहरभर में निरीक्षण पर रहेगी और इन टीमों के पास ब्रिथ एनालाइजर रहेंगे और वे सड़कों पर भी गुजर रहे निगम वाहनों के चालकों की जांच करेंगे। पिछले कुछ दिनों से निगम वाहन से कई दुर्घटनाएं भी हुई थीं और उसके बाद से निगम ने कई वाहन चालकों को वाहन सावधानी से चलाने के साथ-साथ उन्हें एक बार फिर से अलग-अलग स्थानों पर ट्रेनिंग दी थी।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
योगी सरकार की बड़ी सौगात, 48.79 करोड़ से काशी की तर्ज पर संवरेगा लोधेश्वर महादेव धाम

प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया एक और नया वीडियो, पेपर लीक को लेकर किया यह बड़ा ऐलान

प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया एक और नया वीडियो, पेपर लीक को लेकर किया यह बड़ा ऐलानPrime Minister Narendra Modi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना ए‍क और वीडियो जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे 'सेल्फी मोड' वर्टिकल वीडियो संदेश में कहा कि नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में परीक्षा सुधारों पर एक उच्चस्तरीय कार्य बल (High Level Task Force) का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि यह टास्क फोर्स परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और आधुनिक बनाने के लिए व्यापक सुधारों पर काम करेगी, ताकि छात्रों को निष्पक्ष और बेहतर परीक्षा व्यवस्था मिल सके। प्रधानमंत्री ने ये वीडियो भी मोबाइल से सेल्फी कैमरे से रिकॉर्ड किया है।

नेपाल सरकार का बड़ा फैसला, भारतीय मु्द्रा से हटाई रोक, अब ये नोट भी ले जा सकेंगे भारतीय

नेपाल सरकार का बड़ा फैसला, भारतीय मु्द्रा से हटाई रोक, अब ये नोट भी ले जा सकेंगे भारतीयBig decision by Government of Nepal : नेपाल की बालेन शाह सरकार ने भारतीय मुद्रा पर लगी रोक को हटाते हुए 200 और 500 रुपए के नोट देश में लाने और बाहर ले जाने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति नवंबर 2026 के बाद जारी नोटों पर होगी। इससे नेपाल जाने वाले भारतीयों के साथ ही बॉर्डर इलाके के नेपाली लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी, जो सामान खरीदते के लिए सीमा पार करते हैं। करीब 10 साल बाद नेपाल ने भारतीय 200 और 500 रुपए के नोटों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब भारतीय और नेपाली नागरिक तय सीमा के भीतर इन नोटों को नेपाल ला और ले जा सकेंगे।

उन नीट विद्यार्थियों की कहानी, जो पेपर लीक के बाद चले गए

उन नीट विद्यार्थियों की कहानी, जो पेपर लीक के बाद चले गएजंतर मंतर पर चल रहे विद्यार्थियों के प्रदर्शन में शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन प्रदर्शनकारी उन 21 नीट अभ्यर्थियों का जिक्र नहीं करते थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सुनते ही कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने स्टेज पर प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए उस पोस्टर को सबसे पहले मंगवाया जिसमें उन नीट अभ्यर्थियों के नाम थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है।

Pakistan को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चेतावनी, आतंक और धमकियों पर नहीं झुकेगा भारत

Pakistan को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चेतावनी, आतंक और धमकियों पर नहीं झुकेगा भारतरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर करगिल विजय दिवस समारोह को संबोधित करते हुए, सिंह ने कहा कि पड़ोसी देश के साथ भविष्य में कोई भी बातचीत केवल पाक कब्‍जे वाले कश्‍मीर के मुद्दे पर होगी, जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे के तहत भारत का एक अभिन्न अंग है।

CJP आंदोलन के पहले ही दिन धर्मेंद्र प्रधान ने की थी इस्तीफे की पेशकश, BJP के बड़े नेता का दावा

CJP आंदोलन के पहले ही दिन धर्मेंद्र प्रधान ने की थी इस्तीफे की पेशकश, BJP के बड़े नेता का दावामध्यप्रदेश के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में शुरू हुए छात्र आंदोलन के पहले ही दिन अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी थी। इंदौर में शनिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उन विदेशी ताकतों के मंसूबों को विफल कर दिया है, जो हिंसा फैलाकर भारत को अस्थिर करना चाहती थीं।

बदलते दौर में बढ़ी शिक्षकों की जिम्मेदारी, छात्रों को सोशल मीडिया के दुष्प्रचार से बचने का तरीका सिखाना होगा: सीएम योगी

बदलते दौर में बढ़ी शिक्षकों की जिम्मेदारी, छात्रों को सोशल मीडिया के दुष्प्रचार से बचने का तरीका सिखाना होगा: सीएम योगीलखनऊ, 26 जुलाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बदलते दौर में शिक्षकों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। उन्हें छात्रों को सच और झूठ में अंतर पता करना, सोशल मीडिया के दुष्प्रचार से बचने का तरीका और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसी नई तकनीकों का जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग भी सिखाना होगा। सोशल मीडिया व एआई आज की जरूरत हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल समाज व देशहित में होना चाहिए।

अपने शराबी ड्राइवरों की इंदौर नगर निगम खुद करेगा जांच, 60 ब्रेथ एनालाइजर खरीदे, आदेश के बाद चालकों में हड़कंप

अपने शराबी ड्राइवरों की इंदौर नगर निगम खुद करेगा जांच, 60 ब्रेथ एनालाइजर खरीदे, आदेश के बाद चालकों में हड़कंपशहर की सड़कों पर बेलगाम दौड़ने वाले और नशे की हालत में वाहन चलाने वाले निगम ड्राइवरों पर अब नगर निगम का शिकंजा कसने लगा है। आए दिन मिल रही गंभीर शिकायतों के बाद, निगम प्रशासन ने खुद अपने ड्राइवरों की जांच करने का कड़ा फैसला लिया है। इसके तहत 60 नए ब्रेथ एनालाइजर खरीदे गए हैं

जंतर-मंतर प्रदर्शन के बाद CJP का पार्टी वीडियो वायरल, फंडिंग पर उठे सवाल; क्या बोले तवलीन सिंह और सौरव दास?

जंतर-मंतर प्रदर्शन के बाद CJP का पार्टी वीडियो वायरल, फंडिंग पर उठे सवाल; क्या बोले तवलीन सिंह और सौरव दास?दिल्ली के जंतर-मंतर पर कई दिनों तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें सीजेपी से जुड़े कई लोग एक होटल में पार्टी करते दिखाई दे रहे हैं। इससे अलावा प्रदर्शनस्थल पर सीजेपी कार्यकर्ताओं के जश्न मनाते वीडियो भी जमकर वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो पर मचे बवाल के बाद सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास और ऑथर तवलीन सिंह का जवाब भी चर्चा में है।

केजरीवाल का E20 पेट्रोल के खिलाफ नेशनल टाउनहॉल, कहा- माइलेज घटा, इंजन खराब

केजरीवाल का E20 पेट्रोल के खिलाफ नेशनल टाउनहॉल, कहा- माइलेज घटा, इंजन खराबArvind Kejriwal National Townhall: नीट विवाद के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने सबसे बड़ा मोर्चा खोल दिया है। देश के युवाओं की ताकत के आगे सरकार के झुकने का दावा करते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अब सीधे प्रधानमंत्री मोदी को चेतावनी दे डाली है।

योगी सरकार की बड़ी सौगात, 48.79 करोड़ से काशी की तर्ज पर संवरेगा लोधेश्वर महादेव धाम

योगी सरकार की बड़ी सौगात, 48.79 करोड़ से काशी की तर्ज पर संवरेगा लोधेश्वर महादेव धामबाराबंकी, 26 जुलाई। जिले के प्राचीन लोधेश्वर महादेव मंदिर को शीघ्र ही काशी जैसा भव्य स्वरूप मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत लगभग 48.79 करोड़ रुपये की समेकित पर्यटन विकास परियोजना के तहत मंदिर परिसर में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार तेजी से किया जा रहा है। यह परियोजना न केवल धार्मिक आस्था के केंद्र को और अधिक सुगम बनाएगी, बल्कि पर्यटकों व श्रद्धालुओं के लिए हाईटेक विजिटर फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स भी तैयार करेगी।

Samsung Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra और Flip8 लॉन्च: दमदार AI फीचर्स, नया डिजाइन और शानदार कैमरा के साथ आए नए फोल्डेबल स्मार्टफोन

Samsung Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra और Flip8 लॉन्च: दमदार AI फीचर्स, नया डिजाइन और शानदार कैमरा के साथ आए नए फोल्डेबल स्मार्टफोनसैमसंग ने अपनी नई Galaxy Z Fold8 सीरीज के साथ Galaxy Z Fold8 Ultra और Galaxy Z Flip8 को पेश किया है। कंपनी का कहना है कि नई फोल्डेबल सीरीज को अधिक प्रोडक्टिविटी, बेहतर AI अनुभव, शानदार कैमरा और पतले-हल्के डिजाइन के साथ तैयार किया गया है। नई Galaxy Z सीरीज में यूजर्स को उनकी जरूरत के हिसाब से तीन अलग-अलग फोल्डेबल विकल्प मिलेंगे।

Samsung Galaxy Unpacked 2026: 22 जुलाई को लॉन्च होंगे नए फोल्डेबल फोन और स्मार्टवॉच, Galaxy Z Fold8 सीरीज पर सबकी नजर

Samsung Galaxy Unpacked 2026: 22 जुलाई को लॉन्च होंगे नए फोल्डेबल फोन और स्मार्टवॉच, Galaxy Z Fold8 सीरीज पर सबकी नजरSamsung 22 जुलाई (बुधवार) को लंदन में अपना बहुप्रतीक्षित Galaxy Unpacked 2026 इवेंट आयोजित करने जा रही है। इस इवेंट में कंपनी नई पीढ़ी के फोल्डेबल स्मार्टफोन और स्मार्टवॉच लॉन्च करेगी। लॉन्च से पहले सामने आई कई रिपोर्ट्स और लीक्स में Galaxy Z Fold8 सीरीज, Galaxy Z Flip8 और नई Galaxy Watch सीरीज के फीचर्स, डिजाइन और कीमतों का खुलासा हुआ है।

क्या सस्ता है Motorola Edge 70 Max, 5000 रुपए की छूट, 7100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और AI फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च

क्या सस्ता है Motorola Edge 70 Max, 5000 रुपए की छूट, 7100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और AI फीचर्स के साथ भारत में लॉन्चMotorola ने भारतीय बाजार में अपना नया प्रीमियम स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को दमदार 7100mAh बैटरी, 90W फास्ट चार्जिंग, Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, 2K AMOLED डिस्प्ले और कई एडवांस Moto AI फीचर्स के साथ पेश किया है। लॉन्च ऑफर्स के बाद इसकी शुरुआती कीमत 49,999 रुपये रखी गई है।