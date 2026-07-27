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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: नई दिल्ली , Monday, 27 July 2026 (20:31 IST)

Ayushman Card क्या है? घर बैठे मोबाइल से कैसे करें एप्लाई, जानें पात्रता, फायदे और पूरा प्रोसेस

Ayushman Card
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (20:43 IST)
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अगर आप या आपका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) या सरकार द्वारा पात्र लाभार्थियों की सूची में शामिल है, तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) आपके लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल ₹5 लाख तक का मुफ्त कैशलेस इलाज सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मिलता है।
 
इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड (Ayushman Card) बनवाना होता है। अच्छी बात यह है कि अब आप अपने मोबाइल फोन से घर बैठे भी आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Ayushman Card क्या है?

 
आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत जारी किया जाने वाला एक डिजिटल हेल्थ कार्ड है। यह कार्ड पात्र लाभार्थियों को देशभर के हजारों सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा देता है।
 
इस कार्ड में आधार और लाभार्थी की जानकारी लिंक होती है, जिससे अस्पताल में भर्ती की प्रक्रिया तेज और पेपरलेस हो जाती है।
 

कौन बनवा सकता है आयुष्मान कार्ड?

 
यह योजना मुख्य रूप से सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना (SECC) 2011 और अन्य सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर पात्र परिवारों के लिए है।
 
इन लोगों को योजना का लाभ मिल सकता है:
 
  • गरीबी रेखा (BPL) से जुड़े पात्र परिवार
  • पात्र राशन कार्ड धारक
  • PM-JAY लाभार्थी सूची में शामिल परिवार
  • अन्य पात्र लाभार्थी जिनका नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है

आयुष्मान कार्ड के फायदे

  • प्रति परिवार हर साल ₹5 लाख तक का मुफ्त कैशलेस इलाज
  • सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज
  • ऑपरेशन, अस्पताल में भर्ती, दवाइयां, जांच और इलाज के बाद की देखभाल भी शामिल
  • पूरी प्रक्रिया पेपरलेस और कैशलेस
  • पात्र लाभार्थियों के लिए उम्र और परिवार के आकार की कोई सीमा नहीं
  • आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
  • आधार कार्ड
  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर
  • राशन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
  • फैमिली आईडी या PM-JAY आईडी (यदि उपलब्ध हो)
  • मोबाइल से Ayushman Card के लिए कैसे करें आवेदन?
 

1. पात्रता जांचें

सबसे पहले PM-JAY के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी पात्रता जांचें और लाभार्थी सूची में अपना नाम देखें।
 

2. Official Ayushman App डाउनलोड करें

Google Play Store या Apple App Store से National Health Authority द्वारा जारी Official Ayushman App डाउनलोड करें।
 

3. लॉगिन करें

ऐप खोलें, मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP के जरिए सत्यापन पूरा करें।
 

4. परिवार की जानकारी खोजें

राज्य चुनें और आधार नंबर, राशन कार्ड नंबर, फैमिली आईडी या PM-JAY आईडी की मदद से अपना विवरण खोजें।
 

5. e-KYC पूरा करें

यदि आपका नाम सूची में है तो आधार आधारित e-KYC प्रक्रिया पूरी करें और सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरें।
 

आयुष्मान कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

 
आवेदन स्वीकृत होने के बाद आप Official Ayushman App या ऑनलाइन पोर्टल से अपना Ayushman Card डाउनलोड कर सकते हैं और सूचीबद्ध अस्पतालों में इसका उपयोग कर सकते हैं।
 

अगर सूची में नाम नहीं है तो क्या करें?

 
यदि आपका नाम लाभार्थी सूची में नहीं है तो संभव है कि आप PM-JAY के तहत पात्र न हों।
 
फिर भी आप:
 
  • नजदीकी Common Service Centre (CSC) जाएं।
  • सूचीबद्ध अस्पताल के Ayushman Help Desk से संपर्क करें।
  • अपने राज्य की State Health Agency से पात्रता की जानकारी प्राप्त करें।
  • आवेदन करते समय इन बातों का रखें ध्यान
  • केवल National Health Authority की आधिकारिक Ayushman App का ही उपयोग करें।
  • आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए किसी को पैसे न दें। पात्र लाभार्थियों के लिए यह सेवा पूरी तरह मुफ्त है।
  • OTP और e-KYC के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर सक्रिय रखें।
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