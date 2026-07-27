Black Sea Conflict : ब्लैक सी हमले पर भारत का सख्त एक्शन, यूक्रेन के राजदूत तलब, 5 भारतीय नाविकों की मौत के बाद MEA की बड़ी एडवाइजरी

भारत सरकार ने ब्लैक सी (Black Sea) में वाणिज्यिक जहाज MV OMORFI पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत के बाद यूक्रेन के भारत स्थित राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशचुक (Oleksandr Polishchuk) को सोमवार को तलब किया। विदेश मंत्रालय (MEA) ने इस घटना पर गहरी चिंता जताते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की।

विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि ऐसे हमले समुद्री नौवहन की सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर गंभीर असर डालते हैं। मंत्रालय ने यूक्रेन के राजदूत से कहा कि वे भारत की कड़ी आपत्ति और चिंता यूक्रेनी अधिकारियों तक पहुंचाएं।

निर्दोष नाविकों की जान खतरे में डालना अस्वीकार्य

MEA ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना, जिससे निर्दोष नागरिक नाविकों की जान जोखिम में पड़े, पूरी तरह अस्वीकार्य है और भविष्य में ऐसे हमलों से बचा जाना चाहिए। इससे पहले 24 जुलाई को भी विदेश मंत्रालय ने वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए सभी पक्षों से समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और वैश्विक व्यापार को बाधित न करने की अपील की थी।

MV OMORFI पर हमले में भारतीय नागरिक की मौत

विदेश मंत्रालय के अनुसार, 18 जुलाई को MV OMORFI ब्लैक सी से गुजर रहा था, तभी उस पर हमला हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, जहाज उस समय रूसी क्षेत्रीय जलक्षेत्र के पास था। जहाज पर कुल 10 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें तीन भारतीय नागरिक शामिल थे। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई, जबकि अन्य दो भारतीय सुरक्षित बताए गए हैं। सरकार ने मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है।

18 जुलाई के बाद 5 भारतीयों की मौत

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, 18 जुलाई के बाद से ब्लैक सी में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए अलग-अलग हमलों में पांच भारतीय नागरिकों की जान जा चुकी है। 20 जुलाई को MV Golden Leo पर हुए हमले में चार भारतीय नागरिकों की मौत हो गई थी। यह जहाज यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना हुआ था। जहाज पर कुल 17 क्रू सदस्य थे, जिनमें पांच भारतीय शामिल थे। चार की मौत हुई, जबकि एक भारतीय गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया।

Advisory for Indian nationals undertaking employment on commercial vessels operating in Black Sea region ⬇️



???? https://t.co/0W6Hytj67T pic.twitter.com/UbL6Bln05m — Randhir Jaiswal (@MEAIndia) July 26, 2026 MV AGN Ragnar पर भी हमला

भारतीय दूतावास ने रविवार को बताया कि 25 जुलाई को ओडेसा बंदरगाह पर MV AGN Ragnar भी हमले का शिकार हुआ। जहाज पर चार भारतीय नागरिक सवार थे। ताजा जानकारी के अनुसार, दो भारतीय सुरक्षित हैं, जबकि अन्य दो के बारे में जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। खोज एवं बचाव अभियान जारी है और भारतीय दूतावास संबंधित अधिकारियों के लगातार संपर्क में है।