इंदौर में भयानक हत्या, गर्लफ्रेंड का गला घोंटा, फिर पेट्रोल छिड़क कर जलाया दतिया से इंदौर आकर किया मर्डर, पिछले पांच साल से दोनों रिलेशन में थे

इंदौर में दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया है। यहां एक बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड का गला दबाकर मार डाला। इसके बाद पेट्रोल डालकर जला दिया। घटना इंदौर के तपेश्वरी बाग क्षेत्र में रहने वाली 26 वर्षीय बैंककर्मी पलक केशव के साथ हुआ। हत्या के बाद पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने दतिया से आरोपी मयंक शाक्य को पकड़ा है। प्रारंभिक पूछताछ में मयंक ने शादी नहीं करने की बात से नाराज होकर पलक का गला घोंट कर हत्या करने की बात कबूली है।





शनिवार रात हरदा जिले के टिमरनी की रहने वाली पलक का शव उसके किराए के कमरे में मिला था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की पुष्टि के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। थाना प्रभारी मनोज सेंधव की टीम ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और कॉल डिटेल्स निकालीं। घटना से एक दिन पहले पलक से मिलने आए युवक की पहचान दतिया निवासी मयंक शाक्य के रूप में हुई।





5 साल से रिलेशन में थे दोनों : मयंक और पलक 5 वर्षों से एक-दूसरे से संपर्क में थे। मयंक उससे शादी करना चाहता था, लेकिन पलक इसके लिए तैयार नहीं थी। शादी से इनकार करने पर नाराज मयंक दतिया से इंदौर पहुंचा। दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपी ने पलक का गला घोंट दिया।





हत्या के बाद आरोपी ने मामले को हादसे की शक्ल देने के लिए कमरे में पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का प्रयास किया और फरार हो गया। पुलिस को कमरे की जांच के दौरान किचन का गैस बर्नर खुला मिला और सिर पर चोट के निशान भी पाए गए। शव करीब दो दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस आरोपी मयंक को दतिया से इंदौर लेकर पहुंच चुकी है और उससे पूछताछ की जा रही है। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में 26 वर्षीय युवती का घर में दो दिन पुराना जला हुआ शव मिला है। शव पूरी तरह झुलसा हुआ था। आसपास के रहवासियों ने दरवाजा तोड़ा, तब घटना की जानकारी मिली और पुलिस को सूचना दी। पुलिस के मुताबिक, तपेश्वरी बाग निवासी पलक केशव का शव मिला है। वह यहां किराए के कमरे में रहती थी