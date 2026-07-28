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Published By नवीन रांगियाल
Last Updated : Tuesday, 28 July 2026 (14:36 IST)

इंदौर में बीच सड़क पर बॉयफ्रेंड का आतंक, लड़की को बाल पकड़कर पर पीटा, जमीन पर गिराया, पेट में लात मारी

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Published By: नवीन रांगियाल
Updated: Tue, 28 Jul 2026 (14:36 IST)
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मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां बीच सड़क पर एक सिरफिरे आशिक ने सारी हदें पार कर दीं। भरी सड़क पर तमाशबीन बने लोगों के बीच एक युवती पर उसके ही बॉयफ्रेंड ने जमकर पीटा। बाल खींचे और पेट में लात मारी।

दरअसल, इंदौर के राऊ में रहने वाली एक युवती ने अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ छेड़छाड़ और मारपीट का मामला दर्ज कराया है। युवती के मुताबिक, आरोपी उस पर दोबारा बात करने का दबाव बना रहा था। पुलिस के मुताबिक पीड़िता एक निजी कंपनी में नौकरी करती है। उसने बताया कि वह शुभम चौहान को पिछले चार साल से जानती है। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी, लेकिन शुभम की कुछ हरकतों के चलते उसने करीब एक माह पहले उससे बात करना बंद कर दिया।

सोमवार को वह अपनी कंपनी जा रही थी। तभी रास्ते में शुभम बाइक लेकर पहुंचा और उसे रोककर पूछा कि वह उससे बात क्यों नहीं करती। जब युवती आगे बढ़ने लगी तो आरोपी ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपशब्द कहे। इसके बाद उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। आरोपी ने उसके पेट में जोर से लात मारी और जबरन बाइक पर बैठाने की कोशिश करने लगा।

इस दौरान आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद शुभम युवती को धमकी देकर वहां से भाग गया। बाद में पीड़िता ने अपनी मां और भाई को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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