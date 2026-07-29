GPSC Exam Date Out: बारिश के कारण स्थगित हुई परीक्षा अब 1 अगस्त को; जानें समय और पूरी जानकारी

गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन (GPSC) द्वारा अहमदाबाद समेत पूरे राज्य में हो रही भारी बारिश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 26 तारीख को आयोजित होने वाली परीक्षा को स्थगित (Postpone) करने का निर्णय लिया गया था। उम्मीदवारों की सुरक्षा और जलभराव के कारण बिगड़ी यातायात व्यवस्था को देखते हुए यह कदम उठाया गया था। अब GPSC की ओर से परीक्षा की नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है, जिससे लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों में बनी अनिश्चितता खत्म हो गई है।





1 अगस्त को दोपहर 3 बजे आयोजित होगी परीक्षा : GPSC द्वारा जारी नए शेड्यूल के मुताबिक, पहले स्थगित की गई यह परीक्षा अब आने वाली 1 अगस्त को आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 3:00 बजे रहेगा। इस परीक्षा के लिए पंजीकृत सभी उम्मीदवारों को नई तिथि और समय सारणी के अनुसार अपनी तैयारियां पूरी रखनी होंगी।





34 कैडर/श्रेणियों की भर्ती और परीक्षा स्थगित होने की वजह : गौरतलब है कि यह परीक्षा GPSC के तहत विभिन्न 34 संवर्गों (कैडर/श्रेणियों) की भर्ती के लिए आयोजित की जानी थी। राज्य के कई हिस्सों में मुसलाधार बारिश के चलते सड़क यातायात प्रभावित हुआ था, जिससे उम्मीदवारों के लिए परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया था। इसी स्थिति को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने का फैसला लिया था।





उम्मीदवारों को मिला अतिरिक्त समय और जरूरी निर्देश : परीक्षा टलने से अभ्यर्थियों को अपनी अंतिम तैयारियों को धार देने के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय मिल गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए GPSC द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। परीक्षा केंद्र पर आवश्यक दस्तावेज, प्रवेश पत्र (Admit Card) साथ रखना और समय पर पहुंचना आवश्यक है।