3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में मतदान का उत्साह, बांकीपुर में झड़प
Latest News Today Live Updates in Hindi : बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मांजलपुर में विधानसभा उपचुनावों के लिए मतदान जारी है। पल पल की जानकारी...
09:36 AM, 30th Jul
बिहार के बांकीपुर में मतदान के दौरान 2 बूथों पर भाजपा और जनसुराज पाटी के समर्थकों में भिड़ंत।
बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग के दौरान - भाजपा और जनसुराज के कार्यकर्ता आपस में हीं भीड़ गए। pic.twitter.com/uYhja1i1jm— MUKESH YADAV (@mukeshkuma63594) July 30, 2026
09:15 AM, 30th Jul
-जन सुराज पार्टी के संस्थापक और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने कहा, 'भाजपा ने बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छा काम किया है। उस पत्र में एक चीज जो लिखी है कि फर्जी मतदान ना हो। इसके लिए कड़ाई से EPIC ID और नाम का मिलान किया जाए, हम इसका स्वागत करते हैं।'
-बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान किया।
08:54 AM, 30th Jul
-कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान किया।
-दतिया में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा, मतदाताओं से अपील है कि भारी संख्या में आएं, वोट डालें और कांग्रेस को एतिहासिक जीत दिलवाएं। भाजपा की जो अहंकारी सरकार है उसके अहंकार को तोड़ें।
-जदयू विधायक श्याम रजक ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान किया।
-भाजपा बिहार के राज्य महासचिव नितिन अभिषेक ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में वोटरों के वेरिफिकेशन (EPIC ID और नाम का मिलान) को सख्ती से लागू करने के लिए बांकीपुर विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर (DCLR) को पत्र लिखा है।
07:42 AM, 30th Jul
-बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मांजलपुर में शुरू हुआ मतदान।
-बिहार भाजपा नेता सीपी ठाकुर ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान किया।
-भाजपा सांसद विवेक ठाकुर ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान किया।
07:41 AM, 30th Jul
पैलेट गन पर रोक के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 20 जुलाई के प्रदर्शन में घायल 3 लोगों ने याचिका लगाकर की पैलेट गन पर रोक की मांग।