इंदौर में शर्मनाक कांड, मोबाइल बजने पर छात्राओं के उतरवाए कपड़े

voting on 43 seats in the first phase of jharkhand assembly elections 2024 : झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बुधवार को जहां 43 सीटों पर शांतपूर्ण माहौल में औसतन 65.71 प्रतिशत मतदान हुआ। 2019 के विधानसभा चुनाव में 63.9 प्रतिशत मतदान हुआ था। बंपर वोटिंग को लेकर माना जाता है कि यह सत्ता पक्ष के लिए फायदेमंद होती है, लेकिन क्या यह बीजेपी के लिए भी गुड न्यूज बनेगी।