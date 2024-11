ये है कम बजट में दुनिया घूमने की ट्रिक्स, इन टिप्स की मदद से बजट फ्रेंडली ट्रिप कर पाएंगे प्लान

How to travel in low budget : देश-दुनिया की यात्रा का सपना हर किसी का होता है, लेकिन खर्च का डर इसे पूरा करने से रोक देता है। अगर आप भी बजट फ्रेंडली तरीके से घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो ये आलेख आपके लिए है। आज यहां हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रहे हैं जिनकी मदद से आप कम बजट में भी अपनी ट्रिप आरामदायक और सुरक्षित तरीके से प्लान कर सकते हैं।





बजट फ्रेंडली तरीके से ट्रिप प्लान करने के लिए अपनाएं ये टिप्स

1. ऑफ-सीजन में करें यात्रा

अधिकांश लोग छुट्टियों के दौरान घूमने जाते हैं, जिससे यात्रा का खर्च बढ़ जाता है। अगर आप ऑफ-सीजन में यात्रा करेंगे, तो आपको कम भीड़ और सस्ते टिकट व होटल के विकल्प मिलेंगे।

फायदे:

टिकट और होटल के किराए में भारी छूट।

भीड़भाड़ से बचाव और ज्यादा एन्जॉय करने का मौका।



2. ग्रुप में यात्रा करें

ग्रुप ट्रैवल हमेशा सस्ता और मजेदार होता है। दोस्तों या परिवार के साथ यात्रा करने से खर्च बंट जाता है, जैसे ट्रांसपोर्ट और रहने का खर्च।

कैसे करें प्लान?

ग्रुप के सभी सदस्यों से खर्च का बजट पहले से तय करें।

साझा टैक्सी या गाड़ी किराए पर लें।

3. होटल की जगह हॉस्टल या गेस्ट हाउस चुनें

महंगे होटलों की जगह बजट फ्रेंडली हॉस्टल, गेस्ट हाउस या होमस्टे चुनें। ये सस्ते होते हैं और लोकल अनुभव के लिए बेहतर विकल्प हैं।







5. फैंसी खाने से बचें

लोकल स्ट्रीट फूड का आनंद लें। फैंसी रेस्टोरेंट में खाने से बजट बढ़ सकता है। लोकल खाना न केवल सस्ता होता है बल्कि आपको उस जगह की संस्कृति को भी जानने का मौका देता है।





6. सार्वजनिक वाहन का करें उपयोग

टैक्सी या कैब की जगह लोकल बस, ट्रेन या मेट्रो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। ये सस्ता भी होता है और डेस्टिनेशन की रोजमर्रा की जिंदगी को करीब से देखने का मौका भी देता है।

अगर आप इन आसान ट्रिक्स को फॉलो करते हैं, तो बिना ज्यादा खर्च किए देश-दुनिया घूम सकते हैं। तो तैयार हो जाइए अपने अगले बजट फ्रेंडली ट्रिप के लिए।