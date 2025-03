होली का रंग नहीं पड़ेगा स्किन पर भारी, यह घरेलू नुस्खा है सबसे असरदार होली खेलने से पहले फेस और स्किन पर घी और कोकोनट ऑयल लगाने के फायदे

ghee and coconut oil for face on holi: होली का त्योहार रंगों का त्योहार है, जिसमें हर कोई खुशी और उमंग के साथ एक-दूसरे पर रंग बरसाता है। लेकिन रंगों का ये उत्सव जितना मजेदार होता है, उतना ही हमारी त्वचा के लिए चैलेंजिंग भी हो सकता है। खासकर महिलाओं और युवतियों के लिए, जो अपनी त्वचा की देखभाल को लेकर काफी सतर्क रहती हैं। केमिकल युक्त रंग त्वचा पर दाग-धब्बे छोड़ सकते हैं और त्वचा को रूखा व बेजान बना सकते हैं। इसलिए, होली खेलने से पहले अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना बेहद जरूरी है।

होली से पहले स्किन पर लगाएं घी और कोकोनट ऑयल: होली खेलने से पहले चेहरे और स्किन पर घी और कोकोनट ऑयल लगाना बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। ये दोनों प्राकृतिक तत्व स्किन पर एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं और रंगों के कणों को त्वचा के अंदर घुसने से रोकते हैं।

कोकोनट ऑयल के फायदे:

त्वचा को गहराई से मॉइश्चराइज करता है।

रूखेपन और खुरदरापन से बचाता है।

रंगों को आसानी से हटाने में मदद करता है।

त्वचा में चमक और कोमलता बनाए रखता है।

घी के फायदे:

त्वचा को नर्म और कोमल बनाए रखता है।

रंगों से होने वाली खुजली और जलन से बचाव करता है।

त्वचा पर नेचुरल ग्लो लाता है।

केमिकल वाले रंगों के प्रभाव को कम करता है।

क्यों जरूरी है घी और कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल?

होली के रंगों में केमिकल, डाई और अन्य हानिकारक तत्व होते हैं, जो त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। घी और कोकोनट ऑयल एक प्राकृतिक अवरोधक के रूप में काम करते हैं, जिससे रंगों का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। खासकर युवतियों और महिलाओं को इसका उपयोग जरूर करना चाहिए क्योंकि उनकी त्वचा अधिक संवेदनशील होती है।

कैसे करें इस्तेमाल?

होली खेलने से आधा घंटा पहले चेहरे, गर्दन, हाथ और पैरों पर कोकोनट ऑयल या घी की हल्की मालिश करें।

होठों और पलकों पर भी हल्का कोकोनट ऑयल लगाएं।

बालों में भी कोकोनट ऑयल की मालिश करें ताकि रंगों से बाल न खराब हों।

ऑयल को अच्छी तरह से त्वचा में सोखने दें ताकि रंग चिपके नहीं।

होली के बाद स्किन केयर टिप्स:

रंग हटाने के लिए केमिकल बेस्ड साबुन का उपयोग न करें।

बेसन, दही और हल्दी का उबटन लगाकर रंग छुड़ाएं।

त्वचा को ठंडे पानी से धोएं और बाद में मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।