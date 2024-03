List of fasts of each month: हिंदू धर्म में प्रत्येक माह में व्रत और त्योहार आते हैं सभी का अपना अलग ही महत्व होता है। कई लोग इनका पालन करते हैं और इसके महत्व को समझते भी हैं। यह हमारे शरीर और मन की सेहत के लिए होते हैं। आओ जानते हैं कि कौन कौन से व्रत प्रत्येक माह में आते हैं।