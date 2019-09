जब Teacher बना doctor : कमाल का है यह चुटकुला, खूब देर हंसेंगे

एक B.Ed.वाले Teacher को जॉब नहीं मिली

तो उसने क्लिनिक खोला और बाहर लिखा

300 रुपए में इलाज करवाएं

इलाज नहीं हुआ तो 1000 रुपए वापिस....





एक doctor

ने सोचा कि 1000 रुपए कमाने का अच्छा मौका है

वो क्लिनिक पर गया

और बोला

मुझे किसी भी चीज का स्वाद नहीं आता।





Teacher

;

बॉक्स नं.22 से दवा निकालो

और 3 बूंद पिलाओ



नर्स ने पिला दी





Doc : ये तो पेट्रोल है ।





Teacher : मुबारक हो आपको टेस्ट महसूस हो गया





लाओ 300 रुपए

Doctor

को गुस्सा आ गया

कुछ दिन बाद फिर वापिस गया

पुराने पैसे वसूलने









Doctor:साहब मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है ।





Teacher : : बॉक्स नं. 22 से दवा निकालो

और 3 बूंद पिलाओ

















Doc : लेकिन वो दवा तो जुबान

की टेस्ट के लिए है





Teacher :



ये लो तुम्हारी याददाश्त भी वापस आ गई

लाओ 300 रुपए।



इस बार Doctor गुस्से में गया

-मेरी नजर कम हो गई है





Teacher:









इसकी दवाई मेरे पास नहीं है।





लो 1000 रुपए।





Doctor -यह तो 500 का नोट है।









Teacher:



आ गई नजर।

ला 300 रुपये।

East or West.. Teachers are the Best...