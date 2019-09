एक लड़की नई नई इंग्लिश सीख रही थी…



Girl:

Please apple my new number…







Boy : confused... क्या…?

Girl: मेरा नंबर apple कर लो ना जल्दी





Boy : अरे पर apple तो सेब होता है…!





Girl:

मैं भी तो ये ही कह रही हूं कि मेरा नया नंबर 'सेब' कर लो…





लड़का बेहोश...









