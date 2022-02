भारत और इंग्लैण्ड के बीच

क्रिकेट का मैच चल रहा था।







भारत की बैटिंग थी।





बैट्समैन के 33 रन हो गए।





उसने ग्लब्स उतारे, हेलमेट उतारा और बैट को ऊपर उठा कर सिर को आसमान की तरफ कर ईश्वर का शुक्रिया अदा किया।





इंग्लैंड का बॉलर चिल्लाया,



"You did not made fifty or centrury, only 33 runs. Why are you wasting time?"





भारत का बैट्समैन बोला,

चुप ! अगर तूने दसवीं हमारे यहाँ से पास की होती, तब तुझे समझ में आता 33 का महत्व क्या होता है।